Полтавський губернатор: Держказначейство не віддає області 170 мільйонів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Кременчуці повідомив губернатор Полтавської області Олександр Удовиченко.

За його словами, всі захищені статті бюджету (зарплати, плата за енергоносії) і пенсії фінансуються вчасно, а от з незахищеними є проблема.

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«80% незахищених статей профінансовано, а 20% - ні. Це 170 млн грн. по всіх бюджетах. Зокрема, не фінансується ремонт доріг», - сказав Удовиченко.

Він також відзначив, що питання даних платежів планується у понеділок розглянути на нараді за участю губернаторів у прем'єр-міністра Миколи Азарова.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня мер Полтави Олександр Мамай висловив публічну стурбованість непроплатою міських платежів Держказначейством.

За його словами, міські гроші не пропускає Держказначейство і все, що робиться у Полтаві у плані ремонтів і розвитку інфраструктури, - все побудовано на голому ентузіазмі.

21 червня мер Кременчука Полтавської області Олег Бабаєв також звернувся до Держказначейство з вимогою проводити оплату за виконані роботи, яка припинилася три тижні тому. Заступник мера Кременчука Тетяна Неїленко повідомила, що в казначействі вже накопичилося неоплачених платежів на 9 млн грн.

Про проблеми з платежами Держказначейства в останні тижні говорили також мери Тернополя і Сум, губернатор Донецької області , влада Івано-Франківської області.