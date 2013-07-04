Вексельний закон переголосовували через Сухого

Як передає кореспондент УНІАН, було переголосовано закон “Про внесення змін до закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” (щодо реструктуризації бюджетної заборгованості).

При переголосуванні закон набрав 244 із 380 голосів народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Перед цим за нього проголосували 246 із 376 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

На переголосуванні наполягав депутат із фракції УДАР Павло Різаненко, який наголосив, що депутат із фракції Партії регіонів Ярослав Сухий голосував ще за одного народного депутата.

Різаненко та Сухий піднялися в ложу преси, де їм було продемонстровано відеозапис журналістів, де було видно, що Сухий голосує за себе і ще за одного народного депутата.

Після цього запис був показаний голові ВР Володимиру Рибаку і він поставив на переголосування даний закон.

Як передає кореспондент УНІАН, цей закон ухвалювався сьогодні одночасно в першому читанні і в цілому як закон, хоч були заперечення з боку народних депутатів із опозиції.