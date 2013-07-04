Єфремова дивують сьогоднішні події у «Батьківщині»
Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заперечує, що його політична сила купувала голоси депутатів.
Як передає кореспондент УНІАН, по це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів про те, що нібито Партія регіонів матеріально зацікавила позафракційних депутатів і депутата від “Батьківщини” Василя Кравчука, щоб вони голосували разом із парламентською більшістю.
“Кравчук депутат - я його добре знаю. Ми разом працювали у минулому скликанні в Регламентному комітеті Це ідейно переконаний депутат”, - сказав Єфремов і додав, що його дивують сьогоднішні події у “Батьківщині”.
Лідер фракції Партії регоінів зазначив, що Кравчук є головою партійної організації “Батьківщині” в одній із областей.
“Те, що вони сьогодні роблять, це схоже більше на “видавлювання” представників, у моєму розумінні, представників “Батьківщини” із керівництва партійної структури. І на їхнє місце - переміщення іншої політичної сили”, - сказав Єфремов.
На його думку, в такому випадку не можна “прикриватися, що хтось когось перекупає”