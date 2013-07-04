Єфремова дивують сьогоднішні події у «Батьківщині»

Як передає кореспондент УНІАН, по це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів про те, що нібито Партія регіонів матеріально зацікавила позафракційних депутатів і депутата від “Батьківщини” Василя Кравчука, щоб вони голосували разом із парламентською більшістю.

“Кравчук депутат - я його добре знаю. Ми разом працювали у минулому скликанні в Регламентному комітеті Це ідейно переконаний депутат”, - сказав Єфремов і додав, що його дивують сьогоднішні події у “Батьківщині”.

Лідер фракції Партії регоінів зазначив, що Кравчук є головою партійної організації “Батьківщині” в одній із областей.

“Те, що вони сьогодні роблять, це схоже більше на “видавлювання” представників, у моєму розумінні, представників “Батьківщини” із керівництва партійної структури. І на їхнє місце - переміщення іншої політичної сили”, - сказав Єфремов.

На його думку, в такому випадку не можна “прикриватися, що хтось когось перекупає”