Опозиція заблокувала трибуну і Калєтнік оголосив перерву

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання оголосив перший заступник голови Верховної Ради України Ігор Калєтнік.

Він пояснив, що перерву оголошує на прохання фракцій УДАР та “Батьківщина”.

Перед цим опозиційні депутати оточили трибуну та президію ВР. Вони були не вдоволені тим, що законопроект про внесення змін до законодавчих актів щодо повернення держконтролю та виробництва державними підприємствами документів та бланків, які потребують використання спеціальних елементів захисту, був поставлений на голосування в цілому як закон.

Наразі народні депутати частково все ще знаходяться навколо трибуни та президії, не зважаючи на оголошення перерви.