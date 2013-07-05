Сьогодні депутати підуть на канікули

Як передає кореспондент УНІАН, сьогоднішнім порядком денним засідання Верховної Ради після Години запитань до уряду передбачено розгляд всього лише трьох питань, після яких відбудеться закриття другої сесії парламенту сьомого скликання.

Під час Години запитань до уряду буде розглянуто питання про перспективи підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, початок вступної кампанії та хід збору врожаю.

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Серед питань, які передбачено до розгляду депутатами під час засідання, — проект постанови про проведення парламентських слухань щодо перспектив та нових можливостей для громадян України стосовно безвізового режиму між Україною та ЄС.

Також для включення до порядку денного сесії депутати розглянуть проект постанови про 70-ті роковини трагедії в с.Копище.

Крім того, передбачено повторний розгляд проекту постанови про рекомендації парламентських слухань з питань оздоровлення та відпочинку дітей і молоді.