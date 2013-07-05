Арбузов відхрещується від «тушок»

Як передає кореспондент УНІАН, під час Години запитань до уряду народний депутат від «УДАРу» Павло Розенко поставив Арбузову питання щодо інформації, що його апарат нібито займається у парламенті “фінансово-господарською діяльністю” і нібито надає депутатам від опозиції гроші за вихід з фракцій.

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У відповідь Арбузов сказав: “Це брехня” і додав, що нічого не коментуватиме.