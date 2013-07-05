Арбузов відхрещується від «тушок»
11:12, 05 липня 2013Політика
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Перший віце-прем’єр-міністр України Сергій Арбузов заявляє, що не має жодного стосунку до “тушок” у Верховній Раді.
Сергій Арбузов коментувати звинувачення не захотів
Як передає кореспондент УНІАН, під час Години запитань до уряду народний депутат від «УДАРу» Павло Розенко поставив Арбузову питання щодо інформації, що його апарат нібито займається у парламенті “фінансово-господарською діяльністю” і нібито надає депутатам від опозиції гроші за вихід з фракцій.
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У відповідь Арбузов сказав: “Це брехня” і додав, що нічого не коментуватиме.
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