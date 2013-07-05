Арбузов відхрещується від «тушок»

11:12, 05 липня 2013
Політика
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Перший віце-прем’єр-міністр України Сергій Арбузов заявляє, що не має жодного стосунку до “тушок” у Верховній Раді.

Сергій Арбузов

Як передає кореспондент УНІАН, під час Години запитань до уряду народний депутат від «УДАРу» Павло Розенко поставив Арбузову питання щодо інформації, що його апарат нібито займається у парламенті “фінансово-господарською діяльністю” і нібито надає депутатам від опозиції гроші за вихід з фракцій.

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У відповідь Арбузов сказав: “Це брехня” і додав, що нічого не коментуватиме.

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