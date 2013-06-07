Яценюк хоче «дати по морді» Купчаку

Про це він заявив "Українській правді" .

"Вони працюють жорстко і виключно по Батьківщині, але думаю, що потім підуть по інших (опозиційних фракціях)", - додав Яценюк.

За словами Яценюка, завданням влади є розкол його фракції .

На запитання, скільки ще людей найближчим часом можуть вийти з фракції "Батьківщина", Яценюк сказав:

"Я не знаю, скільки у фракції подонків і не можу заглянути кожному у душу. Я знаю, що люди, які клянуться на Біблії, повинні мати в собі щось людське".

Водночас він запевнив, що фракція встоїть попри тиск.

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Коментуючи заяву Володимира Купчака, який вийшов з фракції у четвер, про те, що Яценюк нібито особисто погрожував йому фізичною розправою, той сказав:

"Я не встиг (пригрозити), але мені дуже хотілося б дати йому по морді. Я знаю, що він взяв 5 мільйонів доларів і збрехав народу України, коли поклав руку на Біблію і прийняв присягу. Він пішов з фракції, тому що він - політична проститутка".