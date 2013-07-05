Рада вирішила не перепрацьовувати сьогодні - вечірнього засідання не буде

Як передає кореспондент УНІАН, за рішення про проведення засідання проголосувало лише 84 із 382 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

На тему: Кличко скаржиться, що в Кабміні «халтурять» із законопроектами

Як повідомляв УНІАН, лідер «УДАРу» Віталій Кличко запропонував сьогодні провести вечірнє засідання парламенту, щоб ухвалити євроінтеграційні закони.

Сьогодні має відбутися закриття другої сесії Верховної Ради сьомого скликання.