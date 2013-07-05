Рада вирішила не перепрацьовувати сьогодні - вечірнього засідання не буде
11:22, 05 липня 2013Політика
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Верховна Рада не підтримала пропозицію фракції «УДАР» про проведення сьогодні вечірнього засідання.
Рада не підтримала пропозицію «УДАР» про вечірнє засідання
Як передає кореспондент УНІАН, за рішення про проведення засідання проголосувало лише 84 із 382 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
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Як повідомляв УНІАН, лідер «УДАРу» Віталій Кличко запропонував сьогодні провести вечірнє засідання парламенту, щоб ухвалити євроінтеграційні закони.
Сьогодні має відбутися закриття другої сесії Верховної Ради сьомого скликання.
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