Кличко скаржиться, що в Кабміні «халтурять» із законопроектами
Голова фракції «УДАР» Віталій Кличко пропонує Верховній Раді сьогодні провести також вечірнє пленарне засідання для ухвалення євроінтеграційних законів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламенту під час Години запитань до уряду.
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За словами Кличка, необхідно сьогодні ухвалити ці проекти.
Водночас він висловився з критикою на адресу уряду, який досить повільно подає до ВР відповідні законопроекти, при цьому ці документи є досить неякісними, і їх “доводиться докорінно доопрацьовувати”.
У відповідь міністр закордонних справ України Леонід Кожара наголосив: “Я вважаю, що уряд подає до Верховної Ради законопроекти високої якості”.
“Більшість цих законопроектів узгоджено з європейськими інституціями, зокрема, з Венеціанською комісією, з Європейською комісією”, - сказав Кожара.
За словами міністра, “проблема є”. “Це треба визнати, а проблема в тому, що багато з цих законопроектів вносять новації, і не завжди Верховна Рада готова підтримати їх. Зокрема, ми пам’ятаємо введення кримінальної відповідальності щодо юридичних осіб, оскільки такої відповідальності немає в українському законодавстві, а також питання недискримінації (йдеться про сексуальні меншини - УНІАН)”.