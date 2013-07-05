Кличко скаржиться, що в Кабміні «халтурять» із законопроектами

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламенту під час Години запитань до уряду.

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За словами Кличка, необхідно сьогодні ухвалити ці проекти.

Водночас він висловився з критикою на адресу уряду, який досить повільно подає до ВР відповідні законопроекти, при цьому ці документи є досить неякісними, і їх “доводиться докорінно доопрацьовувати”.

У відповідь міністр закордонних справ України Леонід Кожара наголосив: “Я вважаю, що уряд подає до Верховної Ради законопроекти високої якості”.

“Більшість цих законопроектів узгоджено з європейськими інституціями, зокрема, з Венеціанською комісією, з Європейською комісією”, - сказав Кожара.

За словами міністра, “проблема є”. “Це треба визнати, а проблема в тому, що багато з цих законопроектів вносять новації, і не завжди Верховна Рада готова підтримати їх. Зокрема, ми пам’ятаємо введення кримінальної відповідальності щодо юридичних осіб, оскільки такої відповідальності немає в українському законодавстві, а також питання недискримінації (йдеться про сексуальні меншини - УНІАН)”.