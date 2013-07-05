На території лікарні, де лежить Тимошенко, різко побільшало міліції

Сьогодні після 10-ї години ранку на територію Центральної клінічної лікарні №5 у Харкові, де проходить курс лікування екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, заїхали 2 мікроавтобуси і 3 машини міліції.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили прихильники Тимошенко, які перебувають у дворі лікарні.

За їхніми словами, на території лікарні також різко збільшилася кількість міліції.

Прихильники скандують: “Юлі волю!”

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Як повідомляв УНІАН, 5 липня о 15.00 почнеться засідання Київського районного суду Харкова у справі ЄЕСУ за звинуваченням екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Засідання відбуватиметься в приміщенні обласного апеляційного суду на площі Руднєва, 36.

4 липня Тимошенко категорично відмовилася від етапування до Київського районного суду Харкова для участі в засіданні.