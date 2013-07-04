Тюремники кажуть, що Тимошенко відмовилась їхати завтра до суду

Екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко категорично відмовилася бути етапованою до Київського районного суду Харкова для участі у засіданні, яке розпочнеться 5 липня о 15.00.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби.

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ДПтС повідомляє, що Тимошенко напередодні було ознайомлено з викликом її до суду. Після ознайомлення з повісткою, на якій Тимошенко поставила свій підпис, вона не висловила своєї позиції стосовно готовності до етапування. У зв’язку з цим сьогодні, 4 липня, представники Качанівської виправної колонії звернулися до засудженої з проханням уточнити свою позицію щодо можливості її вивезення для участі у судовому засіданні. У відповідь засуджена подала письмову заяву, в якій зазначила про свою категоричну відмову бути етапованою. Крім того, Тимошенко зазначила, що «не бачить сенсу» виконувати законні вимоги суду, а також норми процесуального законодавства України.