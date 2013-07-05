ГПУ готується, щоб отримати з Угорщини екс-соратника Тимошенко

Про це УНІАН повідомив в.о. начальника Управління зв’язків з громадськістю МВС України Сергій Бурлаков.

"Так, це офіційне підтвердження правоохоронців Угорщини", - сказав він.

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За словами Бурлакова, тепер українська сторона - Генеральна прокуратура насамперед - буде готувати необхідну документацію для екстрадиції Шепелєва в Україну.

За інформацією Української правди екс-нардепу від БЮТ, а пізніше Партії регіонів Олександру Шепелєву присудили 40 діб екстрадиційного арешту в Угорщині.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня в МВС заявили про оголошення у міжнародний розшук колишнього народного депутата Шепелєва за підозрою у привласненні майна в особливо великих розмірах і замаху на вбивство.

Стосовно Шепелєва було відкрите кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191, а також ст. 15, ст. 115 Кримінального кодексу України.

За інформацією ряду ЗМІ, Шепелєва було оголошено в розшук у справі про замах на життя екс-акціонера "Родовід Банку" Сергія Дядечка.

Шепелєв був обраний до Верховної Ради VI скликання від БЮТ. 21 вересня 2010 року було оголошено про виключення з фракції БЮТ 28 депутатів, серед яких був і Шепелєв. У жовтні 2010 року Шепелєв увійшов до фракції Партії регіонів.

Також ЗМІ повідомляли, що Шепелєв є громадянином Канади.