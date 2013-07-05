Захарченко підтвердив затримання соратника Тимошенко у Будапешті

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Шепелєв перебував у розшуку. За інформацією, яка надійшла, зараз його затримано на території Угорщини", - сказав Захарченко.

Відповідаючи на питання про те, в чому звинувачують Шепелєва, міністр сказав: "Є низка злочинів, які були підставою, щоб оголосити його в розшук".

Також він повідомив, що питаннями екстрадиції займаються органи прокуратури України і Угорщини.