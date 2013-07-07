У Севастополі почалися вибори народного депутата

Про це УНІАН повідомили у Громадянській мережі ОПОРА.

Голосування проводиться з 8.00 до 20.00 на 95-ти виборчих дільницях.

Як повідомляють спостерігачі ОПОРИ, дільничні виборчі комісії округу почали свою роботу в спокійній атмосфері та без серйозних конфліктів. На окремих виборчих дільницях перебувають народні депутати України від фракцій партії «УДАР» та КПУ.

До списку виборців у 224-му окрузі внесено 155 тис. осіб.

Спостерігачі ОПОРИ вже стежать за виборчим процесом на 30 дільницях, а також в окружній виборчій комісії. Мобільні групи протягом дня оперативно збиратимуть інформацію про перебіг виборів.

Як повідомляв УНІАН, проміжні вибори в окрузі № 224 у Севастополі проводяться у зв’язку із достроковим припиненням повноважень обраного в цьому окрузі депутата від Партії регіонів Павла Лебедєва, який був призначений на посаду міністра оборони.

Для участі у виборах зареєстровано 11 кандидатів.