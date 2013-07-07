Свобода вирішила організувати ще один альтернативний уряд

Як сьогодні повідомили у прес-службі партії, таке рішення ухвалила політрада ВО «Свобода» під час засідання у Києві 5 липня 2013 року.

Організацію роботи та керівництво Урядом національної альтернативи доручено заступникові голови партії, народному депутату Олександру Сичу.

Програму дій Уряду національної альтернативи буде сформовано відповідно до «Програми захисту українців», на основі досвіду діяльності Всеукраїнського об’єднання «Свобода» у місцевих радах, системної законодавчої роботи у Верховній Раді України, задля постійного контролю та моніторингу за діями чинного Кабміну.

Політрада ВО «Свобода» також визначила плани загальнопартійної діяльності на близьку та середньострокову перспективу. Це, зокрема, проведення цього року масових загальноукраїнських заходів до 80-х роковин Голодомору 1932-33 років та відзначення 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка у 2014 році.

Під час засідання було ухвалено низку кадрових рішень щодо прийому та виключення з лав ВО «Свобода».