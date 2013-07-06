Азаров: угоди з Митним Союзом не заважають євроінтеграції

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це прем’єр-міністр України Микола Азаров заявив в інтерв’ю французькому виданню «Le nouvel Economiste».

«Голова уряду наголосив, що Україна не знаходиться на перехресті двох альтернативних шляхів щодо співпраці з ЄС та МС, а «має тільки один шлях: наші національні інтереси», - повідомляє прес-служба.

Азаров зауважив, що Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом є «унікальним документом, корисним у практичній площині як для України, так і для ЄС, що забезпечує також створення великої зони вільної торгівлі».

На цю тему: Азаров пояснив перевагу європейського вибору

За його словами, ця угода є великим за розмахом інструментом, який за своїми масштабами, метою і соціально-економічними наслідками, включаючи всі галузі співробітництва, відкриває Україні шлях до подальшого прогресивного розвитку.

Прем’єр відзначив, що цей інструмент може служити як стратегічний тест системних реформ в Україні, реалізація яких дозволить започаткувати стандарти ЄС.

«У цьому зв’язку ми не маємо робити вибір між ЄС і Митним союзом (Росія, Білорусь, Казахстан)», - наголосив він.

На цю тему: У МС кажуть, що цього року Україні доведеться визначитися з «угрупованням»

Водночас Азаров додав, що всі угоди, укладені з Митним союзом, не применшують жодною мірою правосуб’єктність України з точки зору міжнародного права: «Вони є доповненням до національного законодавства і, таким чином, не можуть бути перешкодою на шляху виконання (Україною) зобов'язань, прийнятих у рамках СОТ, а також створення поглибленої й універсальної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. При цьому інтеграційний процес України з ЄС може і повинен відбуватися одночасно з розвитком стратегічного партнерства з Росією та іншими членами Митного союзу».

Азаров нагадав, що за підсумками 2012 року більше 36% обороту зовнішньої торгівлі Україна мала з країнами-учасницями Митного союзу, що становило 63 млрд доларів США.

«Ми отримуємо з цих країн більшість енергетичних ресурсів та сировини для забезпечення функціонування економіки. Ми не можемо ігнорувати цей факт. Крім того, Митний союз є основним споживачем українських товарів, наприклад, труб. Якщо Європейський Союз ухвалить рішення розвивати свій нафтогазовий сектор, придбавши понад 2 млн тонн наших труб, можна лише вітати це», - наголосив Азаров.