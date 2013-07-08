Протестувальники із Врадіївки дійшли до Первомайська

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР», народний депутат від цієї цієї політсили Сергій Каплін сказав: «Зараз ми знаходимося біля міського управління внутрішніх справ. До нас вийшло керівництво управління, вони зробили зауваження, що не було попередження про захід. Почали підходити місцеві жителі – вже приблизно 50 осіб. Люди підходять, підписуються під нашим зверненням до керівництва міліції, у якому викладені наші основні вимоги -переатестація правоохоронних органів під пильним контролем громадськості і відставка керівника МВС Захарченка”.

За словами Капліна, найближчим часом хода вирушить далі за маршрутом.

Він розповів, що в цій акції прости свавілля міліції беруть участь переважно чоловіки середнього віку. “Ночуємо у небайдужих місцевих мешканців, які підтримують нашу ходу. Атмосфера панує патріотична. Люди щиро бажають побороти режим, встановити справедливість і бути захищеними від свавілля правоохоронців. Вони запрошують приєднуватися до акції інших громадян і агітують за зміни в державі”, - зазначив Каплін.

Як повідомляв УНІАН, жителі Врадіївки Миколаївської області 7 липня вирушили пішою ходою до Києва, де мають намір вимагати звільнення Захарченка з посади міністра внутрішніх справ України. Учасники ходи планують 18 липня у Києві на Майдані Незалежності розпочати безстрокову акцію протесту.