Кандидат від «УДАРу» йде пішки з Полтави до Києва з пляшкою для Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Каплін заявив журналістам під час брифінгу перед початком пішої ходи.

За його словами, ця акція - протест проти підкупу виборців і спроб влади фальсифікувати вибори.

«Я понесу до столиці продуктовий набір, який зазвичай роздають кандидати-регіонали, щоб зворушити своїх потенційних виборців. У наборі: тушковане м'ясо «Самовисуванці», пакет гречки «Фальсифікації та підкуп», цукор «Суд і ЦВК», пляшка горілки «28 жовтня поминаємо корупцію та Партію регіонів», - розповів С.Каплін.

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Також, за словами С.Капліна, він несе листа від простих людей до Президента з вимогами «замість подачок влади у вигляді продуктових наборів, негайно в повному обсязі повернути вклади Ощадбанку, реально індексувати ці вклади й повернути їх людям, покарати винних».

С.Каплін на прохання людей також вимагатиме відшкодувати людям втрати, які вони понесли через несправедливу приватизацію й повернути громадянам право вільно обирати нову владу, «нові обличчя» - а не підсовувати колишніх мерів-шахраїв, корупціонерів, помічників олігархів та їхніх прихвоснів.

За його словами, він також планує передати В.Януковичу законопроект про скасування реєстрації Партії регіонів. За словами С.Капліна, ПР несе відповідальність за те, що «перетворили життя пенсіонерів на виживання й страждання, за те, що в Україні панує безробіття, за дорогі ліки, високі ціни, тарифи, за те, що люди хворіють і вмирають від голоду».

С.Каплін планує дістатися до Києва за 7 днів і 31 серпня передати свої вимоги до Адміністрації Президента.