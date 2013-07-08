На день народження Януковича біля Межигір’я відбудеться мітинг

Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на прес-службу організації "Наступ".

"9 липня 2013 року розпочнеться акція на захист матері та шістьох дітей, яких 11 липня чиновники викинуть жити на вулицю. Активісти ВО "Свобода", ПП "УДАР", Всеукраїнського жіночого руху "За вільну Україну" та представники інших громадських об`єднань мають намір пікетувати приватну резиденцію президента", - сказано в анонсі.

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Згідно з інформацією, пікетувальники збираються подарувати Януковичу квіти та торт, "чим планують привернути увагу до проблеми дітей, котрих виселяють із власного житла".

"О 9:00 мітинг розпочнеться під стінами Генеральної Прокуратури України, об 11:00 перенесеться під резиденцію Януковича в Нові Петрівці (Межигір`я )", - сказано в повідомленні.