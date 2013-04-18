Янукович не проти пікетів у Межигір'ї, але не зараз

Про це сказала прес-секретар Президента України Дарія Чепак у відповідь на звернення "Української правди"

"Президент України вважає, що такі події (...) мають регулюватися винятково в законодавчому полі. Разом з тим, глава держави переконаний, що правове врегулювання питання мирних зібрань в Україні потребує вдосконалення", - сказано в листі, оприлюдненому «Українською правдою».

При цьому Д.Чепак процитувала слова В.Янукович, висловлені у червні 2010 року: "Безумовно, ми як європейська країна повинні дотримуватися норм, прав та свобод, які є в Європі. І ми до цього будемо прагнути".

Також Д.Чепак нагадала, що у січні 2011 року В.Янукович підписав План заходів із виконання обов’язків України перед Радою Європи, в яких Мін’юст України зобов’язаний забезпечити супроводження у Верховній Раді законопроекту про порядок організації і проведення мирних заходів.

Д.Чепак послалася також на схвалену в 2012 році В.Януковичем "Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні".

"Відповідно до Стратегії, державна політика (...) передбачатиме у тому числі й удосконалення процедур проведення мирних зібрань", - зазначила Д.Чепак.

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Як повідомлялося, 15 квітня під Межигір'ям відбулася акція "Демократичного альянсу" на підтримку раніше арештованих членів організації Василя Гацька та Максима Панова.

5 квітня суд заборонив "Демократичному альянсу" проводити акцію протесту проти поганого стану доріг в Україні перед резиденцією Президента в Нових Петрівцях.

Активісти організації все одно прибули на місце проведення акції, заявивши, що перевіряють ліквідацію наслідків повені.

11 квітня суд постановив заарештувати М.Панова на 7 діб, ще трьох «демальянсівців» - до виплати штрафу 170 грн за порушення заборони на проведення акції.

12 квітня активісти організації прийшли до Межигір’я вимагати звільнення М.Панова.

Цього разу учасників акції засудили до виплати штрафу у 170 грн, а лідера «ДемАльянсу» В.Гацька – до 5 діб арешту.