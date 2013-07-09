Кошулинський їде в Донецьк - у нього там робоча програма

Заступник голови Верховної Ради України Руслан Кошулинський завтра, 10 липня, перебуватиме з робочою поїздкою у Донецькій області.

Про це УНІАН повідомили у його прес-службі.

В повідомленні зазначається, що під час перебування у Донецьку Кошулинський ознайомиться з роботою ПрАТ «Донецьксталь» - металургійний завод» та відвідає храм Святителя Ігнатія Маріупольського, що знаходиться на території заводу.

Також віце-спікер відвідає Центр слов’янської культури та Інститут невідкладної та відновної хірургії ім. Гусака.

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Крім того, Кошулинський візьме участь у церемонії відкриття Чемпіонату світу з легкої атлетики серед юніорів.