У Фаріон в Донецьку був аншлаг

Сьогодні в Донецьку народний депутат України від партії «Свобода» Ірина Фаріон презентувала свою книгу «Мовна норма: знищення, пошук, віднова».

Як передає кореспондент УНІАН, презентація книги була призначена в актовому залі готелю «Єва» на 15.00, але незадовго до цього входи в готель заблокували близько 50 агресивно налаштованих представників компартії. Молодики прийшли у червоних пілотках, у червоних футболках з символікою КПУ, тримали плакати «Наша Родина СССР». Тут також було багато міліції, зокрема співробітники ДАІ.

Фаріон намагалися не пустити в актовий зал, викрикували їй у слід «фашистка». За її словами, її штовхали невідомі, намагалися вирвати сумку, але потім після втручання міліції вона пройшла до столу. Правоохоронці вивели із залу всю агресивну молодь у червоному одязі.

Перед презентацією книги народний депутат сказала, що вона дуже рада бачити «дорогих рідних донеччан».

«Я корінна львів'янка, але приїхала сказати вам, що не умію жити без Донецька», - підкреслила Фаріон. Вона розповіла про те, що для неї Україна має бути завжди єдиною країною, і всім потрібно переламати опір і налагодити людські взаємини. Фаріон дуже багато говорила про відомих українських поетів — Володимира Сосюру і Василя Стуса, які внесли великий внесок в українську і світову літературу.

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Перед тим, як презентувати свою книгу, вона розповіла, що сьогодні побувала на донецькій шахті ім. Засядька, і завдяки народному депутатові від Партії регіонів Юхиму Звягильському зустрічалася з гірниками цього підприємства. Фаріон повідомила, що вона шахтарям також презентувала свою книгу, і в цілому ця зустріч пройшла в хорошій атмосфері, в атмосфері розуміння.

Після презентації книги в актовому залі готелю вона відповіла на деякі питання, а потім стала давати автографи, підписуючи свою книгу, довго особисто спілкувалася зі своїми однопартійцями і тими, хто розділяє в Донецьку її погляди, і навіть сфотографувалася на спомин, пообіцявши, що скоро повернеться в це місто.

За свідченням кореспондента УНІАН, зал готелю під час презентації був повністю заповнений, люди сиділи і стояли.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня біля Національного університету «Києво-Могилянська академія» під час презентації книги Ірини Фаріон «Мовна норма: знищення, пошук, віднова» відбулася бійка між групою студентів і представниками ВО “Свобода”.

За даними міліції, близько 20 студентів організували акцію проти презентації книги Фаріон. У свою чергу прихильники “Свободи” виступили на її підтримку.

В результаті 8 найактивніших людей з обох боків були доставлені до Подільського райуправління київської міліції для надання пояснень і складання адміністративних протоколів за скоєне правопорушення.