Міліція посилила охорону КМДА

Столична міліція закликає учасників масових заходів біля КМДА дотримуватися правопорядку.

Про це йдеться у повідомленні київської міліції, яке наводить Українська правда.

Напередодні до КМДА надійшло 9 заявок від організаторів таких заходів, у яких візьмуть участь, за попередніми підрахунками, більше 3 тисяч громадян.

Київська міліція підготувала відповідні розрахунки сил і засобів для забезпечення охорони громадського порядку.

"Задля безпеки громадян та підтримання правопорядку, працівники міліції в межах наданих законодавством повноважень, реагуватимуть на кожний протиправний вчинок незалежно від приналежності правопорушників до тієї чи іншої політичної сили або організації", - попередили в міліції.

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Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів з проханням дотримуватися встановленого законом порядку проведення мітингів та демонстрацій, не порушувати громадський порядок, не провокувати конфліктних ситуацій та не підбурювати мітингувальників до незаконних дій.

Крім того, МВС просить "сприяти працівникам міліції в охороні громадського порядку".

"За вчинення протиправних дій винні особи нестимуть передбачену законодавством кримінальну та адміністративну відповідальність", - попередили в міліції.

В свою чергу, як написала у своєму Facebook прес-секретар Арсенія Яценюка Ольга Лаппо, "Підсилена охорона КМДА. Візуально небагато. Але на Лютеранській - 6 автобусів з беркутівцями".