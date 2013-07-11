УДАР не планує штурмувати Київраду, бо це «не по-європейськи»

Про це заявив голова фракції "УДАР" в Київраді Олександр Клюс.

"На засіданні фракції ми вирішили, що прийдемо на сесію, але голосувати не будемо. Планується, що в сесійну залу прийде Віталій Кличко, зробить заяву від політичної партії щодо тих подій, які склались в Київраді. Про те, що в Києві потрібно провести вибори, припинити ту ситуацію, яка склалася. В місті повинен бути народно обраний мер. Він повинен прийти з програмою дій щодо поліпшення ситуації в місті, які першочергові кроки повинен зробити, які пріоритети у фінансуванні мають бути", - сказав Клюс в коментарі Gazeta.ua.

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Політик також додав, що "УДАР" не братиме участь у пікетах та штурмах. При цьому "ударівець" зазначив, що не проти, щоб проти нелегітимної сесії протестували самі кияни.

"Це право кожного громадянина йти на збори чи мітинги. Але я проти радикалізму. Якщо ми задекларували свій європейський вибір, то повинні не тільки хотіти, а й своїми діями показувати, що ми вже доросли до цивілізованих дій. А ламати двері й бити вікна, штовхати людей — я проти цього", - зауважив голова фракції "УДАР" в Київраді.

Як відомо, депутати із фракції "Батьківщини" не виключають застосування силових методів під час запланованої на 11 липня сесії Київської міськради. "Свобода" ж пообіцяла зробити усе можливе для того, щоб засідання Київради не відбулося.