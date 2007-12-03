Путін з дружиною відзначили вибори хреновухою (фото президентського обіду)

Відзначити закінчення виборчої кампанії Президенту РФ Володимиру Путіну запропонувала дружина. У піднесеному настрої сім`я прийшла в ресторан сибірської кухні «Єрмак». Як для адміністрації закладу, так і для відвідувачів цей візит став абсолютною несподіванкою. В усякому разі, так всім розповідають...

- У вас є місця? - поцікавився президент РФ.

- Для вас завжди є, - послідувала передбачена, не зважаючи на небувалу несподіванку, відповідь.

Проте місце знайшлося тільки в правому дальньому кутку залу - на віддалі від інших відвідувачів. Офіціант пояснив парі, що з 150 найменувань можна вибрати скільки завгодно страв, заплативши при цьому за одну людину певну суму - 1100 рублів.

Президент швидко визначився зі своїми вподобаннями і вибрав салат з копченою куркою, салат «Мімоза», олів`є, малосольну сьомгу і солоні огірочки.

Вишневу наливку їм поставили на стіл безплатно: так заведено в ресторані - для того, щоб розбудити у клієнтів апетит. Решта всіх напоїв - за окрему платню. Путін замовив хреновуху - настоянку на горілці з коренем хрону, чіли і медом, яка витримується 21 день. Зловживати нею Володимир Володимирович не став і попросив тільки 50 грамів, заплативши за них 130 рублів. Нею президент РФ і відзначив день виборів. Людмила Олександрівна обмежилася вишневою наливкою...

Комсомольская правда