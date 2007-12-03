Збори активу БЮТ почалися з молитви

У Києві розпочалося урочисте зібрання активу Блоку Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, зібрання відбувається у Національному палаці мистецтв «Україна» за участю депутатів від БЮТ, а також представників регіональних осередків блоку.

Урочисте зібрання розпочалося з виконання народною артисткою України Ніною МАТВІЄНКО Молитви за Україну.

Крім того, учасники зібрання хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих гірників на шахті ім.О.Засядька.