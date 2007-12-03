Регіонали наполягають на таємному голосуванні за спікера

Народний депутат від Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА наголошує, що її фракція наполягатиме на таємному голосуванні при обранні голови Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні журналістам.

«Я стою на тій позиції, що обрання голови Верховної Ради мусить бути таємним. Депутат кожен повинен голосувати самостійно», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Вона також зауважила, що вважає за потрібне, щоб цей процес транслювався у прямому ефірі. За її словами, дуже важливо, щоб виборці на власні очі могли побачити процес обрання спікера, підрахунок голосів.

Як вважає Р.БОГАТИРЬОВА, якщо буде проведено таку процедуру, це буде першим кроком, щоб припинити розмови і будь-які звинувачення у політичній корупції.

Також вона наголосила, що Партія регіонів не залишить поза увагою будь-які звинувачення у нібито підкупі депутатів з інших фракцій. Вона додала, що всі відповідні ролики, які транслювалися по телебаченню, є безпідставними звинуваченнями. За її словами, якщо опоненти Партії регіонів мають такі матеріали, вони повинні звернутися до правоохоронних органів і надати відповідне підтвердження.

«Поки ми не маємо таких рішень, які б дали підстави говорити про те, що Партія регіонів веде роботу по підкупу депутатів. Мені здається, що треба поставити питання… Якщо постійно трапляється подібне з одними й тими політичними силами – з БЮТ або НУ-НС, то мені здається, що керівникам слід сісти і подумати, кого ж ми проводимо у своєму списку», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА. Вона припустила, що деякі депутати у такий спосіб займаються саморекламою і “накручують мільйони доларів для того, щоб привертати до себе увагу”.

Р.БОГАТИРЬОВА також повідомила, що завтра на ранковому засіданні парламенту в першу чергу буде розглядатись питання щодо переліку комітетів ВР та предмету відання, після чого, відповідно до регламенту, будуть обиратись керівні органи Верховної Ради.

За її словами, зокрема, завтра на розгляд парламенту буде винесено питання щодо предмету відання комітету ВР з євроінтеграції та комітету ВР у закордонних справах.