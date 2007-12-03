Тимошенко думає, що скоро регіонали перебігатимуть до неї безплатно

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що після обрання коаліцією голови Верховної Ради та формування уряду деякі депутати з табору опонентів намагатимуться пристати на бік БЮТ і НУ-НС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час урочистих зборів активу БЮТ.

«Після того, як буде обраний спікер і сформований уряд, я переконана, бігти почнуть до нас з іншого табору, і при цьому безкоштовно», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що БЮТ і НУ-НС мають зробити усе, «аби закрити цей тунель перебіжчиків»

Вона наголосила, що саме демократична коаліція має продемонструвати, як будується антикорупційна програма. Для цього, за її словами, першим кроком має стати ухвалення закону про імперативний мандат.

«Ми доб’ємося, щоб депутати, які зраджують, відповідали перед законом незалежно від того, за списками якої політичної сили вони обиралися», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.