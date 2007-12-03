Тимошенко зізналась, що їй вже шлють людей в уряд

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко заявляє, що обласні організації блоку вже подали кандидатури на посади в новому уряді.

Про це вона сказала під час урочистого зібрання активу БЮТ у понеділок.

"У нас є депутати – це прекрасна команда, будуть у нас і урядовці. Я дякую, що ви подали всі кандидатури на владні посади, за які не буде соромно", - зазначила Тимошенко.

Тимошенко також попередила, що широка коаліція не можлива в парламенті, пояснивши це тим, що за приєднання до неї не проголосує фракція блоку "Наша Україна – Народна Самооборона".

"Переважна, абсолютна більшість "НУ-НС" не допустить створення широкої коаліції і не дасть створити дах мафії, яка 16 років панує в Україні. Буде або демократична коаліція, або ніякої коаліції", - сказала лідер БЮТ.

Тому, за її словами, Партія регіонів намагається перекупити депутатів, щоб вони відкликали підпис під коаліційною угодою.

"Я спостерігаю, як зростають ставки. Починали з 5 мільйонів, дійшли до 10, а тепер кажуть, що пропонують 20 мільйонів за кожну продажну душу", - обурилась Тимошенко

"Тому зараз можна зрозуміти невдачі деяких наших футбольних команд, бо вони зарезервували гроші не на купівлю футболістів, а на купівлю депутатів", - додала вона.

"Ми би порадили Партії регіонів лікувати ту політичну грижу, яку вони заробили, тягаючи по 10 мільйонів за кожним нашим депутатом", - зазначила Тимошенко.

У зв’язку з цим вона наголосила на необхідності запровадження імперативного мандату. "Оскільки на виборах люди голосують за мету і за ідею, а не за тих, хто прийшов впроваджувати їх в життя", - пояснила вона.

Тимошенко також подякувала частині "НУ-НС" за те, що вони унеможливили створення широкої коаліції.

"Ми звернули увагу, наскільки якісно іншою та команда. В НУ-НС з’явилося те крило, яке не дає ні на крок відхилитися від своїх передвиборчих обіцянок", - зазначила лідер БЮТ.

Українська правда