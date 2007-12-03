Тимошенко готова через запроданців бути два роки в опозиції

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО переконана у міцності новоствореної демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час урочистих зборів активу БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що опоненти БЮТ і НУ-НС робили все можливе, аби перекупити депутатів і не дати можливості народитися демократичній коаліції. «Але демократична коаліція народилася. І це є вашою заслугою», - сказала вона, звертаючись до активістів БЮТ.

Крім того, за її словами, це стало можливим за умови оновлення НУ-НС.

«У НУ-НС створено потужне ядро, яке не дасть зіпсувати перемогу демократичних сил», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона закликала своїх колег не робити трагедії, якщо БЮТ доведеться знову працювати в опозиції. «Я хочу, щоб ніхто з вас не робив трагедії, якщо через кількох запроданців нам доведеться ще два роки працювати в опозиції», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.