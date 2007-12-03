У ПР Януковичу наставили цілий стовпчик «мінусів»?

Фракція ПР ухвалюватиме рішення по кандидатурі кандидата від Партії регіонів на посаду спікера ВР з ранку у вівторок, 4 грудня. Нардеп від ПР Олена Бондаренко в розмові з кореспондентом Острова відмовилася називати можливих кандидатів. «Може бути і Янукович, і Богатирьова і взагалі третя кандидатура. Просто, назви ми зараз конкретне прізвище, припустимо Богатирьову, тут же почнуть говорити, що Януковича списали. Якщо Янукович – навпаки...»

Бондаренко назвала тільки один критерій відбору можливих кандидатів від ПР: «людина має бути здатною об`єднати парламент». І у відповідь на зауваження кореспондента, що Янукович під критерій «здатного об`єднати» однозначно не підпадає, Бондаренко заявила, що «це одна з позицій в стовпчику «мінус», оскільки зрозуміло, що БЮТ напевно не захоче бачити Януковича спікером. Половина «Нашої України» теж. Але у Януковича є і свої плюси. - уточнила політик, - Працювати - довго, важко, на результат - він точно уміє!»