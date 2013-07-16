«Свобода» вимагає припинити діяльність неонацистського угруповання в Криму

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», Леонов стверджує, що «група радикально налаштованих російських нацистів відкрито діє на території Криму».

«Вони регулярно проводять бойові навчання та викладають в інтернет-мережі світлини з бойових тренувань. Молодики називають себе «Керченське відділення РНЕ», - заявив він.

За словами Леонова, організація «Русское национальное единство» існує вже майже 20 років і «відкрито пропагує перевагу російської нації над іншими націями та расами», а одна з основних ідей спільноти – приєднання Криму до Росії, що «безпосередньо загрожує безпеці України».

Народний депутат вимагає провести негайну ретельну перевірку викладених у зверненні фактів і взяти цю справу на особистий контроль генпрокурора, міністра внутрішніх справ та голови СБУ.

Леонов також вимагає вжити заходів для знешкодження цих угруповань на території України, що є «небезпечними для державної і територіальної цілісности України та несуть загрозу життю громадян».