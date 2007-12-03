Тимошенко дала чесне слово, що випросить ще один орден для Колеснікова

Роздуми лідери БЮТ Юлії Тимошенко на тему таємниці ордену "За заслуги ІІ ступеня", який згідно з указом Президента Віктора Ющенка отримав регіонал Борис Колесников, опублікувала Українська правда у рубриці “Колонка автора”.

Тимошенко не влаштувала офіційна версія щодо досягнень новоспеченого орденоносця, і вона знайшла свої 7 причин, за що можна було би нагородити Колеснікова.

“- за те, що особисто привів на дострокові вибори Партію регіонів і вмовив на це Януковича і Ахметова. Ці вибори Партія регіонів разом з сателітами бездарно програла, - пише лідер БЮТ.

- за те, що у такий спосіб прибрав з парламенту Мороза;

- за геніальне керування Центральним виборчим штабом ПР, внаслідок чого Партія регіонів втратила півтори сотні тисяч голосів виборців;

- за телевізійну рекламну кампанію партії, через яку телевізори в вимикали навіть в Єнакієвому;

- за повний і безумовний провал кампанії з перекуповування депутатів демократичних фракцій;

- за те що переконав Партію регіонів прийти в парламент і скласти присягу;

- за творче сприяння розколу в Партії регіонів по лінії Ахметов-Янукович”

Тимошенко також пообіцяла сьогодні, на з’їзді Блоку її імені просити делегатів, щоб вручили одну нагороду Борису Колеснікову. “У нас також є партійний орден”, - уточнила Тимошенко та додала: “Чесне слово, буду просити делегатів...”

“Він таки її заслужив, - упевнена лідерка БЮТ. - У офіційному представленні напишемо – за те, що хороший хлопець. А вручимо десь на конспіративній квартирі, щоб Борис далі міг продовжити свою "славну справу". Останній пасаж Тимошенко пояснила тим, що офіційне формулювання нагородження Колеснікова в указі Ющенка ("За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний і культурний розвиток України, вагомі досягнення у трудовій діяльності, багаторічну сумлінну працю" – ред.) викликають у неї асоціації з фільмом "Сімнадцять миттєвостей весни". Та Штірліцем, якого “теж нагороджували в Москві, але так щоб німці не взнали, бо дуже б лаялись”.