Тимошенко дала чесне слово, що випросить ще один орден для Колеснікова
Політик порівняла регіонала зі Штірліцем
Роздуми лідери БЮТ Юлії Тимошенко на тему таємниці ордену "За заслуги ІІ ступеня", який згідно з указом Президента Віктора Ющенка отримав регіонал Борис Колесников, опублікувала Українська правда у рубриці “Колонка автора”.
Тимошенко не влаштувала офіційна версія щодо досягнень новоспеченого орденоносця, і вона знайшла свої 7 причин, за що можна було би нагородити Колеснікова.
“- за те, що особисто привів на дострокові вибори Партію регіонів і вмовив на це Януковича і Ахметова. Ці вибори Партія регіонів разом з сателітами бездарно програла, - пише лідер БЮТ.
- за те, що у такий спосіб прибрав з парламенту Мороза;
- за геніальне керування Центральним виборчим штабом ПР, внаслідок чого Партія регіонів втратила півтори сотні тисяч голосів виборців;
- за телевізійну рекламну кампанію партії, через яку телевізори в вимикали навіть в Єнакієвому;
- за повний і безумовний провал кампанії з перекуповування депутатів демократичних фракцій;
- за те що переконав Партію регіонів прийти в парламент і скласти присягу;
- за творче сприяння розколу в Партії регіонів по лінії Ахметов-Янукович”
Тимошенко також пообіцяла сьогодні, на з’їзді Блоку її імені просити делегатів, щоб вручили одну нагороду Борису Колеснікову. “У нас також є партійний орден”, - уточнила Тимошенко та додала: “Чесне слово, буду просити делегатів...”
“Він таки її заслужив, - упевнена лідерка БЮТ. - У офіційному представленні напишемо – за те, що хороший хлопець. А вручимо десь на конспіративній квартирі, щоб Борис далі міг продовжити свою "славну справу". Останній пасаж Тимошенко пояснила тим, що офіційне формулювання нагородження Колеснікова в указі Ющенка ("За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний і культурний розвиток України, вагомі досягнення у трудовій діяльності, багаторічну сумлінну працю" – ред.) викликають у неї асоціації з фільмом "Сімнадцять миттєвостей весни". Та Штірліцем, якого “теж нагороджували в Москві, але так щоб німці не взнали, бо дуже б лаялись”.