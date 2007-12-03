Політолог назвав найприйнятнішого для ПР кандидата у спікери

18:54, 03 грудня 2007
Політика
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Ліпший за «помаранчевого радикала»

Нинішній керівник МЗС України Арсеній ЯЦЕНЮК є найприйнятнішою кандидатурою для Партії регіонів на посаду Голови Верховної Ради.

Вадим Карасьов
Таку думці агентству УНІАН висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ.

«Для Партії регіонів кращий Арсеній ЯЦЕНЮК, ніж хтось з «помаранчевих» радикалів. З одного боку, це відкриває можливість до прем`єрства ТИМОШЕНКО, хоча це ще не 100%, але з іншого боку, це дає можливість збудувати парламент як широку депутатську корпорацію, хоча й побудовану за фракційним принципом», - сказав В.КАРАСЬОВ.

На його думку, це дасть змогу Партії регіонів доволі ефективно володіти інструментами законодавчого впливу і політичного тиску на коаліцію і уряд.

Разом з тим, за словами політолога, варіант обрання «помаранчевого радикала» спікером робить парламент більш конфліктним.

В.КАРАСЬОВ вважає, що в ситуації, що склалися, сценарій широкої коаліції, швидше за все, маловірогідний, оскільки у Президента немає можливості погодитись на такий формат через позицію виборців і більшості в НУ - НС.

 

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