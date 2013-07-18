Кличко: УДАР не допустить нелегітимної сесії Київради

Як повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу», про це заявив лідер партії Віталій Кличко у коментарі журналістам.

“Брати участь у незаконних засіданнях наша фракція не збирається. Ми неодноразово заявляли, що Київрада після 2 червня є нелегітимною. Те, що на сьогодні продовжує робити влада, – це порушення закону. Все це робиться тільки з однієї причини – влада боїться втратити вплив на столицю”, - зазначив Кличко.

За його словами, коли відбудуться вибори до Київради, то, враховуючи “колосальну” підтримку Партії регіонів у Києві, вона отримає дуже поганий результат. “Максимально - 10% від складу Київради. Щоби не втратити контролю над міською радою і мером, влада сьогодні робить усе можливе, щоб вибори у столиці не відбулися”, - наголосив Кличко.

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Він підкреслив, що минулого разу нелегітимне засідання Київради не відбулося завдяки активній позиції партії “УДАР”, а відповідальність за проведення незаконної сесії в будь-якому випадку лежатиме на владі.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня у Києві кількасот людей під прапорами опозиційних сил, а також незалежні активісти протестували проти нелегітимного, на їхню думку, засідання Київради.

Також представники партій "Батьківщина", "УДАР" та "Свобода" заблокували трибуну Київради, заявляючи, що Київрада втратила легітимність 2 червня, коли завершився п'ятирічний термін її повноважень.

Заступник міського голови - секретар Київради Герега звернулась до Головного управління МВС України у Києві із заявою розпочати розслідування щодо вчинення хуліганських дій та зриву засідання Київради 11 липня. Відповідне звернення було також направлено до прокуратури Києва.

Герега також заявила, що не виключає проведення позачергової сесії Київради.