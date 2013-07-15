У Кличка заявляють, що Герега хоче їх залякати

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії.

"Звернення секретаря Київради Галини Гереги до столичної міліції та прокуратури щодо зриву засідання Київради 11 липня – спроба тиску і залякування народних депутатів і усіх, хто насмілиться боротися проти антизаконних дій нелегітимного органу", - підкреслили в "УДАРі".

В партії також наголошують, що Київрада, термін повноважень якої закінчився, є нелегітимною, і усі документи, які вона спробує ухвалити, є незаконними та не матимуть жодної юридичної сили.

"Усіляко відтягуючи вибори у столиці, влада дестабілізує життєдіяльність Києва та спонукає своїх сподвижників порушувати закон. Так довго не триватиме і після зміни влади в Україні відповідатимуть усі, хто творив беззаконня - і в столиці, і в країні", - підкреслили в "УДАРі".

На тему: Герега звернулась до прокуратури через зрив засідання Київради 11 червня

Також у партії повідомили, що "УДАР" звертатиметься до Вищого адміністративного суду України, де оскаржуватиме бездіяльність Верховної Ради, яка не призначає вибори у столиці.

Як повідомляв УНІАН, заступник міського голови - секретар Київради Герега звернулась до Головного управління МВС України в Києві із заявою розпочати досудове розслідування щодо вчинення хуліганських дій та зриву пленарного засідання Київради 11 червня.

Відповідне звернення було також направлено до прокуратури Києва.

"Знаходячись у приміщенні, невстановлені особи безпідставно переміщувалися будівлею, чим перешкоджали нормальній діяльності працівників Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації. Напали на працівників міліції, та, застосувавши до них фізичну силу, проникли до кулуарів та до сесійної зали, де заблокували президію і трибуну та таким чином припинили нормальну діяльність органу місцевого самоврядування і зірвали проведення пленарного засідання ХI сесії Київської міської ради VI скликання", - йдеться у зверненнях Гереги.

Крім того, в листі до прокуратури Києва зазначається, що під час пленарного засідання Київради 11 липня народні депутати та невстановлені особи захопили та незаконно, у хуліганський спосіб, утримували протягом тривалого часу сесійну залу.

Довідка УНІАН. 11 липня у Києві кілька сотень людей під прапорами трьох опозиційних сил, а також незалежні активісти протестували проти нелегітимного, на їхню думку, засідання Київради.

Також представники опозиційних партій "Батьківщина", "УДАР" та "Свобода" заблокували трибуну Київради, заявляючи, що Київрада втратила свою легітимність 2 червня 2013 року, коли завершився п'ятирічний термін повноважень нинішнього складу.