Учасники акції проти свавілля міліції встановили намети на Майдані
Учасники акції протесту проти свавілля правоохоронних органів на Майдані Незалежності вирішили ночувати на головній площі столиці.
Мітингуючі мають намір залишитись на ніч на Майдані, щоб завтра змогти продовжити свою акцію, повідомляє Українська правда з посиланням на "Наступ".
Наразі активісти встановили 2 намети.
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Як повідомляє 5 канал, розбивати намети ніхто не заважав, однак правоохоронці попередили, що такі дії є незаконними і нагадали, що їхня акція має закінчитись до 23.30, як вказано у заявці.
За словами координатора Врадіївської ходи Василя Любарця, якщо двох наметів буде недостатньо, будуть встановлені ще.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні кілька сотень учасників "врадіївської ходи" та киян вийшли на Майдан Незалежності у Києві для проведення акції проти свавілля правоохоронців.