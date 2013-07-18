Учасники акції проти свавілля міліції встановили намети на Майдані

Мітингуючі мають намір залишитись на ніч на Майдані, щоб завтра змогти продовжити свою акцію, повідомляє Українська правда з посиланням на "Наступ".

Наразі активісти встановили 2 намети.

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Як повідомляє 5 канал, розбивати намети ніхто не заважав, однак правоохоронці попередили, що такі дії є незаконними і нагадали, що їхня акція має закінчитись до 23.30, як вказано у заявці.

За словами координатора Врадіївської ходи Василя Любарця, якщо двох наметів буде недостатньо, будуть встановлені ще.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні кілька сотень учасників "врадіївської ходи" та киян вийшли на Майдан Незалежності у Києві для проведення акції проти свавілля правоохоронців.