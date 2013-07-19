Теффт сподівається, що «в листопаді ми всі зможемо привітати один одного»

Про це він сказав в інтерв’ю газеті “День”, яке він дав виданню перед своїм від’їздом на батьківщину по завершенні місії в Україні.

Теффт зауважив, що над багатьма умовами, які Україні необхідно виконати для підписання угоди з ЄС на Вільнюському саміті, США працювали спільно із ЄС. “І ми пишаємося тим, що допомогли розробити Кримінальний процесуальний кодекс. На нашу думку, нове законодавство про вибори, про судову систему та фундаментальні зміни в прокуратурі мають вирішальне значення для майбутнього України”, - сказав посол. За його словами, в США дуже підтримують ці реформи, і так само, як Європейський Союз, співпрацює з урядовцями, котрі розробляють важливі для України реформи.

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“Я сподіваюсь, що все це буде зроблено, в тому числі й звільнення пані Тимошенко, тоді в листопаді ми всі зможемо привітати один одного і пишатися тим, що було зроблено, навіть більше ніж фактом підписання угоди, - тим, що Україна рухається в напрямку, якого ми всі прагнемо: демократичної держави з ринковою економікою, в якій панує верховенство права. Це було головною метою США та Європи впродовж 22 років, і, думаю, що це було головною метою українців”, - сказав Теффт.