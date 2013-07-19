Янукович дав Табачнику ще майже 7 мільйонів на проведення ЗНО
Янукович підписав закон про збільшення видатків держбюджету на здійснення ЗНО.
Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (щодо оплати праці науково-педагогічних та педагогічних працівників, залучених для проведення зовнішнього незалежного оцінювання)».
Текст закону розміщено на сайті глави держави.Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 2 липня.
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Законом передбачено збільшення обсягу бюджетних призначень за загальним фондом державного бюджету на 2013 рік Міністерству освіти і науки за бюджетною програмою КПКВК 2201470 «Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами» в сумі 6804,9 тис. грн, у тому числі на оплату праці – 5051,9 тис. грн.
Відповідно до закону, додаткові видатки передбачено збалансувати шляхом збільшення обсягу неподаткових надходжень за кодом 24060300 «Інші надходження», на суму 6804,9 тис. грн.
У пояснювальній записці зазначається, що, за даними Державної казначейської служби, за січень-квітень поточного року такі надходження становили 148,3 млн грн, що на 45,4 млн грн або на 44,2% більше запланованого обсягу на цей період.