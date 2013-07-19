Янукович дав Табачнику ще майже 7 мільйонів на проведення ЗНО

Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (щодо оплати праці науково-педагогічних та педагогічних працівників, залучених для проведення зовнішнього незалежного оцінювання)».

Текст закону розміщено на сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 2 липня.

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Законом передбачено збільшення обсягу бюджетних призначень за загальним фондом державного бюджету на 2013 рік Міністерству освіти і науки за бюджетною програмою КПКВК 2201470 «Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами» в сумі 6804,9 тис. грн, у тому числі на оплату праці – 5051,9 тис. грн.

Відповідно до закону, додаткові видатки передбачено збалансувати шляхом збільшення обсягу неподаткових надходжень за кодом 24060300 «Інші надходження», на суму 6804,9 тис. грн.

У пояснювальній записці зазначається, що, за даними Державної казначейської служби, за січень-квітень поточного року такі надходження становили 148,3 млн грн, що на 45,4 млн грн або на 44,2% більше запланованого обсягу на цей період.