Табачник запровадить каральні санкції за списування на ЗНО

Міністр освіти і науки Дмитро Табачник вважає за можливе введення норми з позбавлення абітурієнтів права на певний час складати зовнішнє незалежне оцінювання за списування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Табачник заявив сьогодні на прес-конференції.

«Я обіцяю, що наступного року ми використовуємо досвід Франції, де стосовно тих, у кого були вилучені пристрої (що дозволяють списувати при тестуванні — УНІАН) також на кілька років позбавлятимемо (можливості складати ЗНО — УНІАН). Радитимемося з педагогічною громадськістю - на рік чи два», - сказав Табачник.

Він відзначив, що діюча норма у Франції передбачає позбавлення права на тестування на 5 років за списування.

Водночас він відзначив, що в Україні під час кампанії проведення ЗНО 529 абітурієнтів були зупинені в складанні тестування у зв'язку з порушенням процедури тестування.