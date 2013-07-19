Посол каже, що США хочуть допомогти Україні качати газ з Європи

Про це в інтерв'ю газеті «День» повідомив посол США в Україні Джон Теффт.

«Ми прагнемо бути корисними для України, коли справа доходить до імпорту газу із заходу, адже у нас є свої контакти з Європейським Союзом», - сказав він.

Також посол повідомив, що угода про розподіл продукції з компанією Chevron, яка планує видобувати сланцевий газ на Олеському родовищі, перебуває в процесі остаточного затвердження в радах Івано-Франківської і Львівської областей, а також майже готова угода з ExxonMobile з видобутку вуглеводнів на шельфі Чорного моря.

На тему: Теффт сподівається, що «в листопаді ми всі зможемо привітати один одного»

«Присутність великої енергетичної компанії має вирішальне значення для майбутньої незалежності енергетичного сектора України. Ви знаєте, що Shell вже підписала угоду, Chevron підготувала угоду, і вона перебуває у процесі остаточного затвердження в радах Івано-Франківської і Львівської областей. Наскільки я розумію, майже готова угода з ExxonMobile. Тому я сподіваюся, що всі вони будуть підписані і найближчим часом почнуть виконуватися», - зазначив Теффт.

Як раніше повідомляв УНІАН, за словами директора секретаріату Енергетичного співтовариства Янеша Копача, поставки природного газу із Словаччини до України в реверсному режимі можуть бути налагоджені вже до кінця поточного року, проте це питання безпосередньо залежить від активності дій НАК «Нафтогаз України» в цьому питанні.

Потенційний обсяг газу, який може бути поставлений до України з Європи реверсними маршрутами, становитиме 30 млрд кубометрів на рік, проте при цьому він не обумовлює можливості повної відмови від імпорту російського газу.

Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії.

За словами міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького, Європейська Комісія до вересня поточного року дасть юридичну оцінку пропозиціям України і Словаччини щодо реверсних поставок газу. Тестовий режим обміну даними між Україною і Словаччиною, який почався 15 травня, було вирішено продовжити і підтримувати постійно для того, щоб реверсні поставки можна було швидко запустити після вирішення юридичних питань.

Україна почала купувати газ у країнах Євросоюзу з листопада 2012 року. Уряд розраховує укласти контракт на поставки природного газу в обсязі 7 млрд куб. м на рік через територію Угорщини і Словаччини і скоротити його закупівлю в Росії до 20 млрд кубометрів.