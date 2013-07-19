Янукович покликав Добкіна в Крим - поговорити про врожай

Про це Президент України Віктор Янукович сказав під час зустрічі в Криму з головою Харківської обласної державної адміністрації Михайлом Добкіним, повідомляє прес-служба глави держави..

«Президент акцентував увагу на тому, що необхідно докласти максимум зусиль для того, щоб зберегти врожай. Це дасть нам можливість цього року поставити більше зерна, ніж у попередні роки, на міжнародний ринок і ще більше піднести авторитет України у цьому питанні», - сказав Добкін.

За його словами, мова йде про допомогу великих агропідприємств з новітньою технікою невеликим господарствам, які не до кінця укомплектовані. Президент наголосив на тому, щоб штаби, які створені у кожному районі, оперативно допомагали за допомогою тієї техніки, яка вже відпрацювала в одних господарствах, зібрати врожай у інших, - сказав Добкін.

Говорячи про хід збору зернових у Харківській області, він зазначив, що регіон цього року має рекордний врожай озимих. «Це дає нам можливість сподіватися, що Харківська область внесе достойний вклад у сховища України за результатами збиральної кампанії 2013 року», - наголосив Добкін.