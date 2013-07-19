У Путіна розповіли, коли зможуть помилувати Навального

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про можливість помилування в майбутньому опозиціонера Олексія Навального, засудженого в четвер до п'яти років позбавлення волі за розкрадання майна "Кіровлісу", нагадав, що будь-який засуджений для застосування до нього такої процедури повинен визнати провину, пише РІА Новости.

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"Засуджений повинен визнати свою провину", - сказав Пєсков журналістам.

Відповідаючи на запитання, чи немає порушення чинного законодавства, коли спочатку Навального взяли в залі суду під арешт після оголошення вироку, а потім відпустили, Пєсков відповів негативно. Деякі юристи, у тому числі адвокат Генріх Падва, раніше говорили про те, що в їхній практиці таке трапляється вкрай рідко.

"Якщо ви запитаєте у Падви, то він, напевно, вам підтвердить, що і те, й інше робиться в суворій відповідності з чинним законодавством. Порушення чинного законодавства немає. Упевнений, що Падва зможе вам це підтвердити", - підкреслив Пєсков.