Суд відпустив Навального під підписку про невиїзд

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, таке рішення сьогодні в Кірові оголосив суд.

Суддя зазначив, що суд першої інстанції не врахував, що Навального 17 липня було зареєстровано кандидатом у мери Москви, а тримання під вартою ставить його в невигідне становище порівняно з іншими кандидатами.

Після цього засуджених було звільнено в залі суду.

Як повідомляв УНІАН, Ленінський суд Кірова 18 липня засудив російського опозиціонера Навального до 5 років позбавлення волі в колонії загального режиму у справі про розкрадання майна Кіровського обласного державного унітарного підприємства (КОДУП) «Кіровліс». Навального було взято під варту в залі суду.

Пізніше представник прокуратури подав апеляцію на арешт Навального і Офіцерова в залі суду. Сторона обвинувачення вважає, що рішення про арешт було незаконним у зв'язку з тим, що обвинувальний вирок суду щодо Навального і Офіцерова не набув законної сили.