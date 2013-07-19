Більшість поляків вірять у польсько-українське примирення (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це свідчать результати проведеного 4-11 липня опитування CBOS.

"64% поляків вірять в можливість примирення між поляками та українцями.

19% вважають це недосяжною ціллю (в тому числі, 2% абсолютно неможливим)", - зазначає Gazeta Wyborcza, яка опублікувала ці дані.

Газета зауважує, що найбільш песимістично оцінюють перспективи польсько-українських стосунків поляки віком 55 та більше років, а оптимістів найбільше серед добре освічених громадян Польщі.

​Більше третини з 1005 опитаних готова забути про складні сторінки історії задля добросусідських стосунків в той час, як майже удвічі більше поляків вважають необхідним з'ясувати усю правду про Волинську трагедію.

Результати опитування також свідчать про те, що найбільше поляків (39% опитаних) вважають польсько-українські стосунки "ні добрими, ні поганими", а 24% відмовились озвучити свою оцінку.

​​"Як показує останнє опитування, ні інформація в засобах масової інформації, ні заходи (з нагоди 70-ї річниці Волинської трагедії) не мали сильного впливу на думку про нинішні польсько-українські стосунки. Схоже, як і в червні позитивно їх оцінює кожен п'ятий поляк (21%), а кожен шостий має протилежну думку (16%)",-​ ​ ​відзначає Gazeta Wyborcza.

​Як повідомляв УНІАН, за даними оприлюдненого на початку липня опитування CBOS, майже половина жителів 38 мільйонної Польщі нічого не знає про Волинську трагедію.

У цьому році відзначається 70 річниця тих трагічних подій, котрі частина польських істориків вважає "геноцидом" польського населення членами українських організацій ОУН та УПА та заявляє про 100 тисяч невинних жертв від їх рук в 1943-1947 роках.

У​країнські історики вважають сильно перебільшеними даними польських колег, звертають увагу на десятки тисяч загиблих українців від рук поляків в ті часи та доведені факти жорстких вбивств поляків працівниками радянського НКВС під виглядом ОУН-УПА.

​​У Польщі вважають початком масового знищення поляків українськими націоналістами 11 липня, але Сейм країни 12 липня ц.р. відмовився зробити цей день Днем мучеництва кресовян, жертв Волинської трагедії.​

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