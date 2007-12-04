Тимошенко взялася переконувати Ющенка не києм, то палицею

Народні депутати від БЮТ зареєстрували в парламенті проект Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов`язок і військову службу (щодо скасування строкової військової служби та переходу на військову службу за контрактом).

Як зазначено на офіційному сайті Верховної Ради, ініціаторами проекту закону є Юлія ТИМОШЕНКО, Олександр ТУРЧИНОВ та Андрій ПОРТНОВ.

У пояснювальній записці автори законопроекту зазначають, що на їхню думку, скасувати строкову військову службу та перейти на військову службу за контрактом можна вже з 1 січня 2008 року.

Цілями і завданнями прийняття цього закону названа побудова в Україні боєздатної професійної армії.

Зокрема, проектом пропонується внести зміни до Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу”, згідно з якими:

- скасувати строкову військову службу;

- встановити, що призов на військову службу може здійснюватися лише в особливий період (відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» особливий період настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій).

Автори законопроекту зазначають, що у випадку набуття цим законом чинності з 1 січня 2008 року, для його запровадження необхідно:

- на утримання солдат-контрактників - 1 млрд. 539 млн. 408 тис. грн.;

- на утримання офіцерів і прапорщиків (43 350 осіб) - 2 млрд. 286 млн. 900 тис. грн. (з розрахунку 4500 грн. на особу з урахуванням усіх категорій);

- на заробітну платню вільнонайманих працівників (26 831 осіб) - 643 млн. 944 тис. (з розрахунку 2000 грн. на особу).

Разом, на утримання контрактників необхідно 4 млрд. 470 млн. 252 тис. грн.

При цьому автори законопроекту зазначають, що на утримання особового складу Збройних Сил України у Законі України про Держбюджет на 2007 рік передбачено 5 млрд. 108 млн. 845,2 тис. грн. “Таким чином, прийняття цього проекту не призведе до збільшення видатків з Держбюджету”, - підкреслюється у пояснювальній записці.

У пояснювальній записці до законопроекту можливість скасування призову вже з 1 січня 2008 року автори проекту, серед іншого, аргументують таким чином: “Наприкінці вересня 2007 року Президент України Віктор Ющенко заявив, що у 2009 році відбудеться останній набір юнаків-призовників до лав Збройних Сил України, а в 2010 році українська армія повністю перейде на професійну основу”.

Нагадаємо, що під час обговорення коаліційної угоди НУ-НС та БЮТ одним із каменів спотикання стало питання терміну переходу на контрактну армію. Зокрема, нардепи від НУ-Нсу наполягали на тому, що лідерка БЮТу не може від свого імені роздавати виборцям обіцянки, за реалізацію яких має відповідати Ющенко як Головнокомандувач.