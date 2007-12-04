Тимошенко взялася переконувати Ющенка не києм, то палицею

12:31, 04 грудня 2007
Політика
1671 0

БЮТ зареєстрував "спірний" законопроект

Народні депутати від БЮТ зареєстрували в парламенті проект Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов`язок і військову службу (щодо скасування строкової військової служби та переходу на військову службу за контрактом).

Як зазначено на офіційному сайті Верховної Ради, ініціаторами проекту закону є Юлія ТИМОШЕНКО, Олександр ТУРЧИНОВ та Андрій ПОРТНОВ.

У пояснювальній записці автори законопроекту зазначають, що на їхню думку, скасувати строкову військову службу та перейти на військову службу за контрактом можна вже з 1 січня 2008 року.

Цілями і завданнями прийняття цього закону названа побудова в Україні боєздатної професійної армії.

Зокрема, проектом пропонується внести зміни до Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу”, згідно з якими:

- скасувати строкову військову службу;

- встановити, що призов на військову службу може здійснюватися лише в особливий період (відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» особливий період настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій).

Автори законопроекту зазначають, що у випадку набуття цим законом чинності з 1 січня 2008 року, для його запровадження необхідно:

- на утримання солдат-контрактників - 1 млрд. 539 млн. 408 тис. грн.;

- на утримання офіцерів і прапорщиків (43 350 осіб) - 2 млрд. 286 млн. 900 тис. грн. (з розрахунку 4500 грн. на особу з урахуванням усіх категорій);

- на заробітну платню вільнонайманих працівників (26 831 осіб) - 643 млн. 944 тис. (з розрахунку 2000 грн. на особу).

Разом, на утримання контрактників необхідно 4 млрд. 470 млн. 252 тис. грн.

При цьому автори законопроекту зазначають, що на утримання особового складу Збройних Сил України у Законі України про Держбюджет на 2007 рік передбачено 5 млрд. 108 млн. 845,2 тис. грн. “Таким чином, прийняття цього проекту не призведе до збільшення видатків з Держбюджету”, - підкреслюється у пояснювальній записці.

У пояснювальній записці до законопроекту можливість скасування призову вже з 1 січня 2008 року автори проекту, серед іншого, аргументують таким чином: “Наприкінці вересня 2007 року Президент України Віктор Ющенко заявив, що у 2009 році відбудеться останній набір юнаків-призовників до лав Збройних Сил України, а в 2010 році українська армія повністю перейде на професійну основу”.

Нагадаємо, що під час обговорення коаліційної угоди НУ-НС та БЮТ одним із каменів спотикання стало питання терміну переходу на контрактну армію. Зокрема, нардепи від НУ-Нсу наполягали на тому, що лідерка БЮТу не може від свого імені роздавати виборцям обіцянки, за реалізацію яких має відповідати Ющенко як Головнокомандувач.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter