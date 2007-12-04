БЮТ та НУ-НС спробують домовитися щодо пакетного голосування

Фракції Блоку Юлії Тимошенко та блоку “Наша Україна – Народна самооборона” мають намір провести спільне засідання з питання висунення узгодженої кандидатури на посаду голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив заступник лідера фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

За його словами, засідання відбудеться у перерві між ранковим та вечірнім засіданнями парламенту.

При цьому, наголосив О.ТУРЧИНОВ, члени фракцій обговорюватимуть пропозицію щодо “пакетного” голосування за обрання керівників ВР.

Він зазначив, що БЮТ та НУ-НС поки не узгоджували кандидатуру на посаду віце-спікера ВР. За словами О.ТУРЧИНОВА, це буде зроблено тільки після того, як буде ухвалено рішення про можливість проведення “пакетного” голосування.

При цьому він нагадав, що посаду першого віце-спікера представники коаліції мають намір запропонувати фракціям меншості.