БЮТ та НУ-НС спробують домовитися щодо пакетного голосування
12:38, 04 грудня 2007Політика
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Меншості також щось перепаде?
|Олександр ТУРЧИНОВ
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив заступник лідера фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.
За його словами, засідання відбудеться у перерві між ранковим та вечірнім засіданнями парламенту.
При цьому, наголосив О.ТУРЧИНОВ, члени фракцій обговорюватимуть пропозицію щодо “пакетного” голосування за обрання керівників ВР.
Він зазначив, що БЮТ та НУ-НС поки не узгоджували кандидатуру на посаду віце-спікера ВР. За словами О.ТУРЧИНОВА, це буде зроблено тільки після того, як буде ухвалено рішення про можливість проведення “пакетного” голосування.
При цьому він нагадав, що посаду першого віце-спікера представники коаліції мають намір запропонувати фракціям меншості.
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