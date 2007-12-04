Комуністи зібралися націоналізувати економіку

Народні депутати від Комуністичної партії України зареєстрували проект Закону України про повернення майна базових галузей народного господарства, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб, у власність держави (націоналізацію).

Як зазначається на офіційному сайті Верховної Ради, ініціаторами законопроекту є Петро СИМОНЕНКО та Олександр ТКАЧЕНКО (КПУ).

У Пояснювальній записці до законопроекту автори зазначають, що “загальне надбання держави - державна власність на основні засоби виробництва - було нелегітимно, без волевиявлення народу, піддано розподілу (приватизації) між приватними фізичними та юридичними особами протягом 90-х років минулого століття”, і що “в результаті приватизації мільйони громадян України були фактично пограбовані”.

Тож, у проекті закону, що пропонують прийняти представники КПУ, визначаються основні принципи, порядок та умови націоналізації, органи, що здійснюють націоналізацію, передбачаються заходи щодо захисту інтересів власника майна, що націоналізується, встановлюється порядок вирішення спірних питань, що виникають у процесі націоналізації.

Крім того, у проекті Закону передбачена процедура передачі націоналізованого майна у власність держави, визначені державні органи, відповідальні за збереження та ефективне використання націоналізованого майна.

У пояснювальній записці також зазначається, що запропонований проект Закону є рамковим і покликаний стати основою для прийняття в майбутньому законів України про націоналізацію конкретних об’єктів.