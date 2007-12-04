Комуністи готові підтримати Яценюка в обмін на Мартинюка

Фракція Комуністичної партії готова підтримати кандидатуру Арсенія ЯЦЕНЮКА, якщо вона голосуватиметься в пакеті з кандидатурою Адама МАРТИНЮКА на посаду першого заступника голови ВР.

Про це в інтерв’ю УНІАН сказав народний депутат України Олександр ГОЛУБ (фракція КПУ). За його словами, з цього приводу є рішення фракції. Він зазначив, що без включення кандидатури А.МАРТИНЮКА в пакет, просто за кандидатуру А.ЯЦЕНЮКА на посаду голови ВР фракція КПУ не голосуватиме.

Він зазначив, що для голосування в пакеті необхідно внести зміни до регламенту ВР. Він підкреслив, що на даний час конкретних домовленостей із БЮТ та НУ-НС немає з цього приводу.