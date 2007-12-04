Комуністи готові підтримати Яценюка в обмін на Мартинюка
12:56, 04 грудня 2007Політика
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Є рішення фракції
Фракція Комуністичної партії готова підтримати кандидатуру Арсенія ЯЦЕНЮКА, якщо вона голосуватиметься в пакеті з кандидатурою Адама МАРТИНЮКА на посаду першого заступника голови ВР.
|Олександр ГОЛУБ
Він зазначив, що для голосування в пакеті необхідно внести зміни до регламенту ВР. Він підкреслив, що на даний час конкретних домовленостей із БЮТ та НУ-НС немає з цього приводу.
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