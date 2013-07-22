Степашину передали орден, яким Янукович нагородив його рік тому

У Москві Надзвичайний і Повноважний посол України у РФ Володимир Єльченко від імені Президента України Віктора Януковича вручив голові Рахункової палати Росії Сергію Степашину орден «Заслуги» II ступеня.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, нагороду вручено за значний внесок у розвиток українсько-російських міждержавних відносин.

«Величезне спасибі Вам за виконану роботу. Упевнений, що Ви і далі пам'ятатимете про Україну і будете хоча б хвилинку приділяти щодня розвитку двосторонніх відносин», - сказав Єльченко.

На тему: Янукович подарував губернатору орден на день народження

У свою чергу, Степашин відзначив, що одержана нагорода є оцінкою всієї Рахункової палати Росії.

«Мені удвічі приємно, оскільки по життю довелося багато опікуватися питаннями міждержавних відносин. Побажання у мене одне – щоб цей орден вніс маленьку краплю у те, щоб ми залишилися братніми країнами, суверенними і незалежними. Як говорив мій друг, Росія без України - не держава, і Україна без Росії – теж. Від цього нікуди не подінешся», - сказав Степашин.

На церемонії Єльченко підкреслив, що Степашина знають в Україні, оскільки він на всіх посадах російської державної служби, починаючи з 90-х років, приділяв особливу увагу розвитку двосторонніх відносин, а саме - на посаді міністра юстиції, міністра внутрішніх справ і керівника уряду.

Посол нагадав, що за сприяння Степашина між країнами підписано низку двосторонніх документів, які працюють й досі.

Єльченко також відзначив роль Степашина у врегулюванні Придністровського конфлікту, де Україна і Росія є країнами-гарантами.

Янукович підписав указ про нагородження Степашина 2 березня 2012 року.